Сьогодні, 5 квітня, відбулося засідання Ради безпеки ООН. Росія намагалася переконати усіх, що кадри з Бучі – фейк, але їм ніхто не повірив. Натомість президент України Володимир Зеленський закликав реформувати ООН, забрати у Росії право вето, а також розповів, що коїть Росія в Україні.

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Моторошне відео у Радбезі ООН

Під час засідання учасникам Ради безпеки ООН показали кадри злочинів російських окупантів в Україні. На страшні світлини просто дивитися невимовно важко.

Увесь цивілізований світ побачив, що коїть Росія в Україні та до чого буде призводити зволікання у рішеннях та діях, які назавжди зупинять агресора.

Кадри злочинів Росії в України, які показали Радбезу ООН: відео

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