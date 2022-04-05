Про подальшу допомогу з військовою технікою, зокрема винищувачами, розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

Зверніть увагу Ми й надалі постачатимемо системи ППО, щоб Україна могла самостійно захистити небо, – Квін

Цілком ймовірно, що можна очікувати на якісь зміни в питанні надання Україні бойових літаків.

Як я вже сказала, такі дискусії ведуться з нашими союзниками та партнерами, і ми продовжуємо обговорювати усі види озброєння, які Україна запросила,

– наголосила Квін.

Передісторія

Напередодні понад 30 конгресменів вимагали від адміністрації Джо Байдена збільшити поставки зброї для ЗСУ, зокрема включити ракети класу "земля – повітря" великої дальності, винищувачі і протикорабельні ракети.

Запит законодавців також включає ракети Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотники великої дальності дії, щоб Україна могла "краще переривати російські лінії постачання і протистояти російському оточенню", зокрема під час боїв на Донбасі.

Повне інтерв'ю з Крістіною Квін дивіться сьогодні о 20:30 на ютуб 24 каналу. Не пропустіть!