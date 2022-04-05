О дальнейшей помощи с военной техникой, в частности, истребителями, рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.

Обратите внимание Мы будем и дальше поставлять системы ПВО, чтобы Украина могла самостоятельно защитить небо, – Квин

По всей вероятности, можно ожидать какие-то изменения в вопросе предоставления Украине боевых самолетов.

Как я уже сказала, такие дискуссии ведутся с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжаем обсуждать все виды вооружения, которые запросила Украина,

– подчеркнула Квин.

Предыстория

В преддверии более 30 конгрессменов требовали от администрации Джо Байдена увеличить поставки оружия для ВСУ, в том числе включить ракеты класса "земля – воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Запрос законодателей также включает ракеты Javelin, запасы которых в Украине заканчиваются, а также беспилотники большой дальности действия, чтобы Украина могла "лучше прерывать российские линии и противостоять российскому окружению", в частности во время боев на Донбассе.