Об этом на брифинге заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Она шокирована кадрами из Бучи и других населенных пунктов, которые удалось освободить от оккупантов.
Накануне чиновник пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и заверила его, что в эти тяжелые времена Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны Европейской комиссии.
Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в частности против мирного населения Украины. Нам следует поддерживать максимальное давление,
– подчеркнула фон дер Ляйен.
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