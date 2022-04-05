Об этом на брифинге заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Она шокирована кадрами из Бучи и других населенных пунктов, которые удалось освободить от оккупантов.

Накануне чиновник пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и заверила его, что в эти тяжелые времена Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны Европейской комиссии.

Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в частности против мирного населения Украины. Нам следует поддерживать максимальное давление,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

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