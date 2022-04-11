По словам Сийярто, контрактные отношения между дочерней компанией MVM CEEnergy и дочерней компанией Газпрома "Газпромэкспорт", а также технические переговоры нескольких последних дней позволяют платить за газ так, как того требует поставщик, не нарушая санкций ЕС.

К теме Венгрия обманывает, что плата за газ рублями не будет нарушением санкций

Как отметил глава МИД Венгрии, на практике это будет означать, что государство заведет 2 счета в "Газпромбанке": один в евро, другой – в рублях.

Правительство Венгрии платит банку в евро, а банк конвертирует евро в рубли, которые затем направляются в "Газпромэкспорт".

Что этому предшествовало

Из-за действия санкций Запада против России Владимир Путин в марте заявил о намерении перевести расчеты за поставку газа в "недружественные страны" Европы в рубли. Премьер-министры стран ЕС в ответ заявили, что рассчитываться с Россией за газ в рублях невозможно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что оплата рублями будет считаться попыткой обойти санкции.

Вас может заинтересовать – Качинский посоветовал Орбану "пойти к окулисту" из-за заявления о Буче: смотрите видео