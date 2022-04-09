Согласно контрактам между Венгрией и Россией, выбор валюты – технический вопрос. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

К теме Это будет попыткой обойти санкции, – Еврокомиссия предупредила компании об оплате газа рублями

Венгрия говорит, что санкции не обходят

Ковач сказал, что у ЕС пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Поэтому Венгрия будет продолжать соблюдать заключенные с Россией контракты.

Это не означает обход какой-либо санкционной политики,

– убеждает чиновник.

По его словам, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%.

Что этому предшествовало

Еврокомиссия отказалась оплачивать российский газ рублями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила компании, что оплата рублями будет считаться попыткой обойти санкции.

Почему Россия хочет оплаты за газ рублями

Из-за санкций Запада экономика России терпит крах. Путин традиционно прибег к газовому шантажу, требуя оплату в рублях.

Европейские лидеры ответили категорическим отказом.

Кстати – Эмоциональное решение Путина, – Фурса об оплате за газ в рублях: