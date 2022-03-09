Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив після двосторонніх переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії й також засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї платили ціну війни. Тому санкції не повинні поширюватися на райони нафти й газу,

– заявив Орбан.

За його словами, поширення санкцій на російський енергетичний сектор буде "непропорційно великим тягарем" для Угорщини.

Він переконаний, що угорська економіка "просто не може функціонувати" без російської нафти та газу, тому що більшість імпорту нафти та природного газу надходить з Росії, а "90% угорських сімей опалюють свої будинки газом".

До слова, зустріч із Джонсоном провели всі голови урядів країн Вишеградської четвірки: Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща. Більшість із них погодилися з санкціями.

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