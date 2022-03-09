Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после двусторонних переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
К теме Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС
Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи платили цену войны. Поэтому санкции не должны распространяться на районы нефти и газа,
– заявил Орбан.
По его словам, распространение санкций на российский энергетический сектор будет "непропорционально большим бременем" для Венгрии.
Он убежден, что венгерская экономика "просто не может функционировать" без российской нефти и газа, потому что большая часть импорта нефти и природного газа поступает из России, а "90% венгерских семей отапливают свои дома газом".
Кстати, встречу с Джонсоном провели все главы правительств стран Вышеградской четверки: Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Большинство из них согласились с санкциями.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!