ЄС не вдалося переконати Угорщину

Угорщина продовжує блокувати ембарго на російську нафту. Через це затримується ухвалення 6-го пакета санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

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8-го травня відбулася зустріч послів Європейського Союзу. На жаль, вона закінчилася без згоди щодо санкцій проти Росії.

Очікується, що переговори продовжаться 9 – 10 травня.

Повідомляється, що Євросоюз планує повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. Водночас Угорщині, Словаччині та Чехії, які більш залежні від російської нафти, пропонують приєднатися до санкцій у 2024 році.

Та ЄС не вдалося переконати Угорщину, яка блокує санкції проти Росії.

Що відомо про санкції проти Росії

Європейська комісія 4-го травня оголосила, що підготувала 6-й пакет санкції проти Росії. Новий пакет санкцій передбачає ембарго на російську нафту та відключення від SWIFT "Сбербанку" та інших банків у Росії.

Також санкції заборонять каналам-пропагандистам працювати в ЄС. Окрім того, санкції введуть проти російських військових керівників, які причетні до звірств на Київщині.

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Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 5-го травня заявив, що країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо 6-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

Водночас нові обмеження проти Росії розкритикував друг Володимира Путіна – президент Угорщини Віктор Орбан. Він назвав ці санкції "історичною помилкою".

Як переконує Орбан, Угорщина та ЄС не готові до відмови від російських газу, нафти та вугілля. Він переживає, що ЄС не допоможе Угорщині подолати наслідки, викликані відмовою від російських енергоносіїв.

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