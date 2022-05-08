ЕС не удалось убедить Венгрию

Венгрия продолжает блокировать эмбарго на нефть. Поэтому задерживается принятие 6-го пакета санкции против России за военную агрессию в Украине.

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8 мая состоялась встреча послов Европейского Союза. К сожалению, она закончилась без согласия относительно санкций против России.

Ожидается, что переговоры продлятся 9 – 10 мая.

Сообщается, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до конца 2022 года. В то же время Венгрии, Словакии и Чехии, которые более зависимые от российской нефти, предлагают присоединиться к санкциям в 2024 году.

Но ЕС не удалось убедить Венгрию, блокирующую санкции против России.

Что известно о санкциях против России

Европейская комиссия 4 мая объявила, что подготовила 6-й пакет санкции против России. Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT Сбербанка и других банков в России.

Также санкции запретят каналам-пропагандистам работать в ЕС. Кроме того, санкции будут введены против российских военных руководителей, причастных к зверствам на Киевщине.

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Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 5 мая заявил, что страны Евросоюза почти пришли к согласию по поводу 6-го пакета санкций, направленных против России.

В то же время, новые ограничения против России раскритиковал друг Владимира Путина – президент Венгрии Виктор Орбан. Он назвал эти санкции "исторической ошибкой".

Как утверждает Орбан, Венгрия и ЕС не готовы отказаться от российских газа, нефти и угля. Он переживает, что ЕС не поможет Венгрии преодолеть последствия, вызванные отказом от российских энергоносителей.

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