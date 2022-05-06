Історія всіх розсудить, – Кулеба

Відповідну заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з колегами з держав Балтії. Український міністр застеріг держави, які підтримують добрі взаємини з Росією.

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Кулеба назвав "троянськими конями" країни ЄС, які мають теплі відносини з Росією попри військову агресію Володимира Путіна проти України.

Міністр закордонних справ України закликав такі держави змінити свою позицію. Кулеба висловив переконання, що історія доведе, що вони обрали не той бік.

А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль "Троянського коня" в ЄС та прикриватися своїми економічними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. Той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так,

– заявив він.

Кулеба зробив заяву на тлі нового пакету санкцій проти Росії

Росія зіткнулася з безпрецедентними санкціями через збройну агресію проти України. Єврокомісія вже підготувала 6-й пакет санкції проти Росії, який включати ембарго на нафту та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Щоб санкції набули чинності, їх повинні підтримати країни ЄС. Повідомлялося, що країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо 6-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

Однак нові обмеження проти Росії розкритикував друг Путіна – президент Угорщини Віктор Орбан. Він назвав ці санкції "історичною помилкою".

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Кулеба під час брифінгу повідомив, що запровадження нафтового ембарго – ключове проблемне питання. За його словами, деякі країни ЄС виступають проти запровадження ембарго, або хочуть, щоб їх звільнили від запровадження на певний час.

Серед цих країн є і ті, які багато зробили для України, і ми розуміємо їх ситуацію. Але є там країна, яка торпедує весь санкційний пакет через тему нафтового ембарго, щоб зберегти відносини з Росією,

– заявив він.

Кулеба наголосив, що ідея відтермінування нафтового ембарго є помилкою. Він пояснив, що оплата російської нафти стабілізує економіку Росії, що фінансує армію агресора.

"І потім ви будете фінансувати у ще більших обсягах відновлення України. Тому треба думати про те, що допоможе зупинити якнайшвидше війну, а це – якнайшвидше нафтове ембарго", – резюмував міністр закордонних справ.

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