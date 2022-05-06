Про це із 24 каналом поділився економіст та член Ради Національного банку України, Василь Фурман. Він також зазначив, що справді вірить у нафтове ембарго для Росії у 6 пакеті санкцій ЄС.

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Ми помітимо, як Європа буде проводити цей процес відмови, переконаний економіст. Деякі країни вже пішли на цей процес, так, це менш залежні країни – Велика Британія чи Франція, тому їм легше піти на такий крок, аніж Угорщині чи Німеччині.

Нафтове ембарго, як на мене – це ядерна бомба для російської економіки. Адже 45% надходжень до бюджету, надходять саме від продажу нафти,

– зазначає експерт.

"Найважливіше зараз – наявність політичного рішення та волі у європейських політиків. Наскільки я розумію, що для Угорщини та Словаччини цей процес буде особливим та довшим – до 2023 року. Але разом з тим, я сподіваюсь, що Орбан прийме правильне політичне рішення і не блокуватиме прийняття 6 пакету санкцій", – говорить Василь Фурман.

Нафтовий прибуток фінансує війну в Україні

Кошти, які отримує Росія від продажу енергоносіїв – це доволі великий ресурс для фінансування війни. За 70 днів війни Росія все ще отримує кошти від Євросоюзу за спожиті продукти, саме тому потрібні санкції: як вторинні, так і первинні.

Для чого потрібні вторинні санкції? Для того, аби не було бажання схитрувати і знайти лазівку для продажу.

За ініціативи України вдалось створити велику міжнародну групу, у склад якої входить 50 експертів з різних країн. Вони саме пильно стежать, аби не було різноманітних варіантів для обходу санкцій з боку Росії і це дуже важливий процес, переконує економіст Василь Фурман.

Які ще санкції проти Росії можуть бути запроваджені

Потрібно виключати абсолютно всю російську банківську систему від SWIFT, не лише поодинокі банки, а вирішити це питання комплексно. Також дуже і дуже важливим є контроль за виконанням санкцій, і, можливо, потрібно запроваджувати одразу й вторинні,

– наполягає експерт.

"Адже, наприклад, нафта – зараз росіяни думають, що зможуть перелаштувати свої ринки збуту на Азію. Ось тут і є важливою підтримка наших західних партнерів, які постійно спілкуються із Китаєм та Індією", – зазначає член ради Нацбанку України.

Це дає результати – великі державні компанії Китаю не купують російську нафту. Якщо ж будуть і вторинні санкції, то будь-яка компанія з іменем поважатиме їх,

– переконаний Фурман.

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