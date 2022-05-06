Об этом с 24 каналом поделился экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он также отметил, что действительно верит в нефтяное эмбарго для России в 6-м пакете санкций ЕС.

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Мы заметим, как Европа будет проводить этот процесс отказа, уверен экономист. Некоторые страны уже пошли на этот процесс. Это менее зависимые страны – Великобритания или Франция, поэтому им легче пойти на такой шаг, нежели Венгрии или Германии.

Нефтяное эмбарго, по моему мнению, – это ядерная бомба для российской экономики. Ведь 45% поступлений в бюджет поступают именно от продажи нефти,

– отмечает эксперт.

"Самое важное сейчас – наличие политического решения и воли у европейских политиков. Насколько я понимаю, что для Венгрии и Словакии этот процесс будет особенным и длительным – до 2023 года. Но вместе с тем, я надеюсь, что Орбан примет правильное политическое решение и не будет блокировать принятие 6 пакета санкций", – говорит Василий Фурман.

Нефтяная прибыль финансирует войну в Украине

Средства, которые получает Россия от продажи энергоносителей – это довольно большой ресурс для финансирования войны. За 70 дней войны Россия все еще получает средства от Евросоюза за потребленные продукты, поэтому нужны санкции: как вторичные, так и первичные.

Зачем нужны вторичные санкции? Для того чтобы не было желания схитрить и найти лазейку для продажи.

По инициативе Украины удалось создать крупную международную группу, в состав которой входит 50 экспертов из разных стран. Они как раз внимательно следят, чтобы не было разнообразных вариантов для обхода санкций со стороны России и это очень важный процесс, убеждает экономист Василий Фурман.

Какие еще санкции против России могут быть введены

Нужно отключать абсолютно всю российскую банковскую систему от SWIFT, не только единичные банки, но и решить этот вопрос комплексно. Также очень и очень важен контроль за исполнением санкций, и, возможно, нужно вводить сразу и вторичные,

– настаивает эксперт.

"Ведь, например, нефть – сейчас россияне думают, что смогут перестроить свои рынки сбыта на Азию. Вот здесь и важна поддержка наших западных партнеров, которые постоянно общаются с Китаем и Индией," – отмечает член совета Нацбанка Украины.

Это приносит результаты – крупные государственные компании Китая не покупают российскую нефть. Если же будут и вторичные санкции, то любая компания с именем будет их уважать,

– убежден Фурман.

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