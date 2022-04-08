У повідомленні мовиться, що узгоджений пакет включає заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Також хочуть обмежити ресурси Кремля для агресії.

До теми ЄС услід за США ввів санкції проти доньок Путіна

Ці останні санкції прийняли після звірств російської армії в Бучі та інших місцях під їх окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого,

– заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Серед обмежень нові санкції включають:

заборона на імпорт вугілля та іншого твердого палива;

закритий доступ до портів ЄС;

заборона роботи транспортним компаніям з Росії та Білорусі;

низка обмежень для банків та олігархів.

Ви маєте знати, що Угорщина проти санкцій: дивіться відео