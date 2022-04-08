Обмеження ввели в рамках 5 пакету санкцій. Вони спрямовані проти Росії за її вторгнення в Україну.
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Що загрожує дочкам Путіна
Двоє офіційних осіб ЄС повідомили, що Євросоюз включив Марію Воронцову і Катерину Тихонову в оновлений список підсанкційних осіб.
Їм заморозять активи та заборонять поїздки.
Повний список санкцій мають опублікувати ввечері 8 квітня.
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