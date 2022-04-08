Ограничения были введены в рамках 5 пакета санкций. Они направлены против России за ее вторжение в Украину.
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Два официальных лица ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список подсанкционных лиц.
Им заморозят активы и запретят поездки.
Полный список санкций должны опубликовать вечером 8 апреля.
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