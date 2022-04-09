Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на собственные источники. Больше деталей пока неизвестно.

Актуально Глава правительства страны ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не была постановкой, – Зеленский

В интервью немецкому изданию президент Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной страны Евросоюза требовал доказательств правдивости убийств украинцев в Буче. Однако глава государства не уточнил, кто именно обращался с таким требованием.

Добавим, что Орбан известен своей пророссийской позицией. Министерство иностранных дел Украины упрекнуло Венгрию в том, что она не признала ответственность России за убийства мирных жителей Киевщины.

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