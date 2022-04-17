Венгрия пыталась продвигать собственные интересы. Об этом в эфире 24 канала заявил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

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Он убежден, что несмотря ни на что Украине стоило бы попытаться улучшить отношения с Венгрией. Это государство имеет право "вето" в НАТО и в Евросоюзе, поэтому, вероятно, будет его использовать не в наших интересах.

Венгрия стала головной болью для Европейского Союза,

– подчеркнул аналитик.

В то же время, по мнению Умланда, ситуация не изменится, пока у власти, на посту премьер-министра Венгрии, будет Виктор Орбан. Однако на Орбана будет давление со стороны Германии и США, поэтому его позиция еще может несколько измениться.