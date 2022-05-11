Однако здесь совсем не идет речь о вопросах энергетической безопасности. Об этом 24 каналу сказал эксперт центра Разумкова Максим Белявский.
Внимание ЕС может предоставить компенсацию Венгрии за отказ от российской нефти, – Politico
Он считает этот вопрос исключительно политическим.
На мой взгляд, это вопрос исключительно политический маневр, чтобы угодить Кремлю,
– считает эксперт.
"Мы все, кто работает на энергетическом рынке, прекрасно понимаем и знаем, что господина Орбана объединяет с российским энергетическим комплексом давняя дружба (с Путиным – 24 канал). Поэтому эта дружба сейчас вылезает таким образом", – добавил он.
Технических проблем нет
Что касается технических возможностей, как он добавил, то, например, сегодня стало известно, что ливийское правительство разблокировало мощности морских нефтяных терминалов и добывающих скважин.
Поэтому уже в ближайшие 2 – 3 недели это позволит экспортировать нефть в Европу из Ливии в режиме примерно от 500 тысяч баррелей в сутки.
"Этого будет более чем достаточно, чтобы загрузить на 70 – 80% нефтеперерабатывающие заводы в Хорватии, Словакии и Венгрии. Поэтому никаких технических проблем здесь нет",
– пояснил он.
Что касается санкционного давления
Наверное, как предположил специалист, эта норма была исключена из 6 пакета санкций. В ЕС ожидают, как будет развиваться ситуация, в частности в Ливии.
"С позиции пророссийских протестантов они (санкции – 24 канал) были демонтированы, следовательно, я думаю, что к концу мая первые тысячи тонн баррелей из Ливии начнут поступать на рынок ЕС", – подчеркнул Белявский.
Удастся ли "дожать" Орбана
Поэтому, по его мнению, то, что произошло в Ливии – это уже будет прямая позиция, в частности Еврокомиссии, по Венгрии и Словакии. Он надеется, что эмбарго наложат.
Венгрия блокирует санкции против России: что нужно знать
- Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России. Все это на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Там говорится, в частности, и о введении эмбарго на российскую нефть.
- Однако чтобы запреты вступили в силу, их должны поддержать страны Европейского Союза.
- Впрочем, санкции против России раскритиковал друг Владимира Путина – президент Венгрии Виктор Орбан. Тот назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой". По его мнению, ни Венгрия, ни ЕС не готовы отказаться от российских энергоносителей.
- Уже 8 мая прошла встреча послов Европейского Союза. К сожалению, она закончилась безрезультатно: Венгрия продолжила блокировать пакет санкций и не соглашалась с эмбарго на нефть.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу Еврокомиссии по санкциям против России. Поскольку, по его словам, ограничения создадут проблемы самой Венгрии.