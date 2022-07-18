Такой приказ оккупантам дал российский министр обороны сергей шойгу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ государства-агрессора, пишет 24 канал.

Читайте также В Курской области россии военные начали "выполнять боевые задачи" и сожгли предприятие

Ночные взрывы "селитры" на оккупированных территориях уже очень достали оккупантов. Так что задачу "Х" шойгу поставил перед командованием группировки войск "Юг". Мол, уничтожение HIMARS – в приоритете. Поражать установку оккупанты хотят "высокоточным оружием".

шойгу впервые сказал, кто командует оккупантами на Донбассе

Интересно, что российское минобороны впервые официально назвало командующего своими войсками на Донбассе. Им оказался генерал-лейтенант рустам мурадов. С 2018 года он работал заместителем командующего войсками южного военного округа, а с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года командовал российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе. Раньше мурадов был военным советником в Сирии.

В феврале 2022 года за вторжение в Украину военный попал под персональные санкции ЕС.



рустам мурадов командует российскими оккупантами на Донбассе / Фото росСМИ

К теме Это только начало, – военный обозреватель ответил, какие проблемы наделали HIMARS оккупантам

ВСУ атакуют российские склады

В последнее время на оккупированных территориях активно вспыхивают склады с российским оружием. По всей видимости, украинские военные атакуют их американскими ракетами HIMARS. оккупанты молчат о своих потерях и громко заявляют о "детонации селитры" на складах.

Недавно они даже начали выдумывать какие-то глупости об уничтожении "заряжающей машины" к ракетной установке. Это было особенно жалко, ведь никакой "заряжающей машины" у HIMARS просто не существует.

Смотрите больше – ВСУ могут ударить из HIMARS по объектам в оккупированном Крыму: видео