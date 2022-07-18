Об этом 24 каналу рассказал Сергей Хлань – советник главы Херсонской ОВА, военнослужащий ТрО. Он говорит, что ВСУ снова попали по складам оккупантов.

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Но на этот раз уничтожили склады оккупантов в селе Райское возле Новой Каховки.

После точных попаданий в склады в Новой Каховке, оккупанты переместились и свозят боеприпасы в другое место. Но в 5 утра был мощный взрыв. Детонация боеприпасов продолжается,

– подчеркнул Хлань.

Советник главы Херсонской ОВА отметил, что координация партизан и ВСУ работает, поэтому куда бы ни прятали россияне свои боекомплекты, они будут уничтожены.

"Вечером 17 июля в Чулаковке также был уничтожен склад боеприпасов. Также в этот же день наши ВСУ уничтожили расположение оккупантов в Лазурном", – сообщил Хлань.

Он подчеркнул, что это последовательное уничтожение боеприпасов и боекомплектов в тылу врага.

А 18 июля еще и на линии фронта наши ВСУ сообщили, что точно сработали по расположению оккупантов и их полевых складах возле Благодатного и Давыдового Брода.

Это системная работа по уничтожению боекомплектов на передовой и в тылах. Это существенное продвижение к тому, что вскоре будем освобождать нашу землю,

– заявил Хлань.

Сергей Хлань об уничтожении складов и коллаборантов в Херсонской области: видео



Уничтожение складов оккупантов в Херсонской области