Местный журналист Константин Рыженко написал, что около 8 утра были "прилеты" по Чернобаевке. Сейчас там виден черный дым. Впоследствии взрывы повторились, но уже в совершенно другом месте.
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Могло "прилететь" во вражеские склады
Сперва "прилетело" около 8 утра. Тогда, очевидно, подорвались склады оккупантов. Они довольно долго детонируют – местные жители слышат много взрывов в районе одного и того же места. Официальной информации о случившемся пока нет. По предварительной информации, "прилетело" в Чернобаевку.
Дым над Чернобаевкой / Фото Константин Рыженко
Но около 9 утра "прилеты" повторились. Есть еще одно попадание, однако уже в другое место. Местные жители Херсона не могут понять, куда именно "прилетело", однако взрывы раздаются сильные.
Не помню такой детонации БК, вот сколько была Чернобаевка, а такую детонацию вижу и слышу впервые,
– написал Константин Рыженко.
Оккупанты всполошились
Российские захватчики в панике. На фоне взрывов в небе видны массовые запуски ракет – вероятно, работает ПВО. В небе начала летать авиация.
Небо над Херсоном 9 июля / Скриншот с видео
Также сообщают, что у некоторых местных жителей пропала связь и электричество. Впоследствии на месте одного из прилетов начался крупный пожар.
Отметим, что вчера неподалеку от Чернобаевки тоже прозвучало много взрывов, было слышно как детонирует боекомплект и работает ПВО.
В последние дни ВСУ активно уничтожают склады врага на Херсонщине
- Утром 8 июля украинские военные ударили по врагу в Новой Каховке, уничтожив ПВО, БК и ликвидировав несколько десятков живой силы.
- В тот же день стало известно, что несколько дней назад ВСУ уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении. Сейчас идет расследование последствий.
- Кроме ВСУ, на временно оккупированных территориях Херсонщины продолжают активно работать партизаны. На днях им также удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.
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