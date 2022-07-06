Партизаны предупредили предателей

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграме опубликовал обращение херсонских партизан из движения "Желтая лента". Сообщается, что у железнодорожного вокзала в Херсоне уничтожен склад с боеприпасами россиян.

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Также херсонский партизан рассказал о местонахождении российских захватчиков. Около 200 кафиров находится в помещении компании "Солар лаб" на Николаевском шоссе – 5 километр. Еще более 100 захватчиков разместились в бывшем здании СБУ по улице Лютеранская 1.

Оба места сожгут или партизаны или ВСУ,

– говорится в сообщении.

Движение "Желтая лента" поддерживает акцию "Стоп референдум" и обещает блокировать здания и будем сражаться на улицах и мостах за Херсонщину. Партизаны заявили, что не поддерживают ни одного пророссийского правительства, а предатели и причастны к оккупации уже в "списках смертников"

"Украинская ночь – близко", – резюмировали партизаны.

Какая ситуация в Херсонской области

русские военные в первые недели войны захватили часть территории Херсонской области, где кремль назначил марионеточную власть. Однако у россии нет достаточно сил для контроля Херсонщины.

Об этом в начале июля заявили аналитики CNN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других американских официальных лиц. Сообщалось, что на захваченных территориях растет сопротивление, и ситуация может перерасти в настоящую партизанскую войну.

Недавно нашим партизанам на временно оккупированной Херсонщине удалось обнаружить сеть предателей Украины, а также выйти на их кураторов. Речь идет о группировке "Беркут-Юг", которая тесно связана с так называемой "комендатурой" российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины, несмотря на ведение обороны по всей столкновенной линии, на определенных участках пытаются вести наступательные действия. В конце июня на Криворожском направлении был освобожден и взят под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

Заметим, что британское издание The Economist информировало, что ВСУ уже недалеко от Херсона. Однако в оперативном командовании "Юг" опровергли эти данные, заявив, что они вредят операции.

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