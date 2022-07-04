Информация The Economist не соответствует действительности

Об этом на брифинге заявила начальница объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Она прокомментировала информацию The Economist, что ВСУ уже недалеко от Херсона.

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Гуменюк подчеркнула, что продвижение войск могут комментировать только военные. По ее словам, заявления политиков и других людей вредят операции.

Любые аналитики, депутаты и другие политические и активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации,

– рассказала Гуменюк.

Вместе с тем Наталья Гуменюк сказал, что информация The Economist не соответствует действительности и вредит как местному населению, так и военным.

"Во-первых, она не соответствует действительности. Во-вторых, она дезориентирует наших людей – местное население. Она вредит не только военной операции, а в конечном счете и имиджу тех, кто об этом заявляет", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг".

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Что известно об информации The Economist

Британское издание сообщает, что Вооруженные Силы Украины не проводят масштабного контрнаступления, но имеют определенные тактические успехи. В частности, ВСУ освобождают занятые оккупантами населенные пункты и продвигаются все ближе к Херсону.

В начале июля аналитики CNN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других американских официальных лиц информировали, что у России нет достаточно сил для контроля Херсонщины. Сообщается, что ситуация на оккупированной территории Юга Украины может перерасти в настоящую партизанскую войну.

Отметим, что в конце июня Силами обороны на Криворожском направлении был освобожден и взят под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

Также следует отметить, что в июне появилась информация, что ВСУ отбросили российских захватчиков с первой линии обороны в Херсонской области. Кроме того, в Офисе Президента заявили, что украинские силы в 15 – 18 километрах от Херсона.

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