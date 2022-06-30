Дмитрий Марченко руководил обороной Николаева с 25 февраля до начала апреля. Он уверяет, что нужно "добивать Россию".

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С оккупированными территориями есть тесная связь

Генерал-майор рассказал, что с временно оккупированными территориями поддерживают тесную связь. В Херсоне, отметил Марченко, есть люди, которые "спрятали оружие и ждут сигнала". По мнению военного, освобождать Херсонщину будут сразу с двух сторон.

Никто не собирается сдавать, и никто не собирается их бросать. Если у кого-то пробегают мысли, а давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли!

– подчеркнул Марченко.

Правда, в Херсонской области украинская армия действительно потеряла время и это позволило россиянам закрепиться. Сейчас там работают слаженные подразделения ВСУ, которые наносят удары по необходимым точкам.

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Украинцам не хватает сил и средств, – Марченко

Скажу как есть, если бы у нас сейчас было достаточно сил и средств, которых, к сожалению не хватает, это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха, если бы мы разогнались, поверьте, то они бы остановились уже за Керченским мостом,

– добавил генерал-майор.

Марченко убежден, что в случае контрнаступления ВСУ россияне будут убегать, ведь у них нет ни желания, ни мотивации воевать. Большинство пленных из войска врага – это, как правило, малообразованная молодежь – с низким уровнем морали.

Какая ситуация сейчас в оккупированном Крыму: последние новости

Несмотря на 8-летнюю оккупацию Крыма россиянами, на полуострове работают украинские партизаны. Они информируют оккупантов о контрнаступлении ВСУ.

Вероятно, что 20 июня украинские защитники ударили по так называемым "вышкам Бойко" – буровым установкам, которые в действительности принадлежат Украине, однако были украдены россиянами.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в случае взятия украинскими военными Херсона это позволит отрезать Крым от россиян.

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