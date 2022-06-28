Как отметил спикер СНБО Алексей Данилов, Крым может быть российским только в воображении российских пропагандистов.
Больше об этом Медведев снова заговорил о вступлении Украины в НАТО и Крым: в СНБО увидели манипуляцию
Что сказал Медведев
Экслидер России Дмитрий Медведев в одном из своих заявлений подчеркнул, что Украина в НАТО якобы будет гораздо опаснее. Соответствующее мнение он высказал, сравнивая наше государство в Альянсе и Швецию и Финляндию, которые уже подали заявки.
Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа,
– сказал Медведев.
То есть, он фактически назвал Украину членом НАТО. Но эта информация является не только откровенным враньем, но и манипуляцией. На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации .
Напомним, что наше государство действительно стремится вступить в НАТО. Более того, это закреплено в Конституции Украины. Но сейчас о возможности стать частью Альянса речь не идет. Поэтому мы ни кандидаты, ни члены НАТО.
Ответ Украины
По словам Данилова, Крым может быть российским только в больном воображении россиян.
"Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что не ставила бы на победу России . Она заметила, что бойцы "второй армии мира" не знают, за что воюют. И именно поэтому они не могут похвастаться незаурядными достижениями на фронте. Зато украинцы отстаивают свою землю и будут бороться до последнего.
Как Украина будет возвращать Крым и Донбасс
Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что оружие от стран НАТО, в том числе США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы – на третьем этапе освобождения украинских территорий.
У Украины уже есть план победы в этой войне: этапы
- По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.
- Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
- Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не будет использовать оружие для нападения на Россию, но Крым – это территория Украины. С этим также согласны в США.