Она подчеркнула, что не будет "ставить на Россию". Мол, продвижение военных страны-агрессорки на Востоке Украины еще ничего не значит.

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Россияне не понимают, за что воюют

Прежде всего, она отметила данные, которыми делятся военные эксперты. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что российские бойцы хоть и продвигаются, но гораздо медленнее. Это свидетельствует о том, что они сталкиваются со значительным сопротивлением ВСУ. И это, уверена глава Еврокомиссии, создает еще больше проблем для России.

Я бы вообще не ставила в Россию. Напротив… украинцы знают, за что воюют. Они мотивированы. А русские (военные – 24 канал) понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне,

– подчеркнула она.

Союзники Украины – единственные

В ходе состоявшегося в Германии саммита G7 Урсула фон дер Ляйен высказала четкую позицию. Она отметила, что украинские союзники остаются едиными.

"Мы в рекордно короткие сроки ввели шесть пакетов жестких санкций против России. И действительно, нашим государствам-членам нелегко, потому что они должны платить определенную цену", – отметила она.

Глава Еврокомиссии отметила наличие единства в позиции, которая касается войны, развязанной Россией против Украины. И она демонстрируется во всех решениях и действиях, которые в течение 4 месяцев принимают наши союзники.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что соответствующее объединение сил изрядно всколыхнуло Владимира Путина. По ее словам, президент России никогда не ожидал, что ЕС продемонстрирует единство и решительность. Но своей агрессией он буквально заставил весь мир перейти со стадии "глубоко озабоченных" к решительно настроенным противостоять и выиграть.

Саммит G20 должен состояться

Ранее Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни в коем случае не стоит бойкотировать саммит G20. Речь идет о сценарии, при котором в нем примет участие Владимир Путин. По ее мнению, это обязательно нужно использовать.

Поскольку Россия входит в "Большую двадцатку", то ее глава может присутствовать на саммите. Так что у лидеров других государств будет возможность сказать Владимиру Путину в лицо то, что о нем думают другие. Также у них будет возможность лично высказать осуждение войны, которую диктатор развязал в соседнем государстве.

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