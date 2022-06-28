Обстрел произошел около обеда. Россияне запустили 2 ракеты. Одна попала, собственно, в торговый центр, а другая – на территорию местного стадиона.

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Лидеры G7 отреагировали на вражеский обстрел ТЦ в Кременчуге

Ужасный обстрел россиянами торгового центра "Амстор" в Кременчуге потряс не только украинцев, но и лидеров "Большой семерки". В частности, президент США Джозеф Байден отметил, что очередное нападение оккупантов на мирных жителей было жестоким. Соединенные Штаты солидарны с украинцами.

Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины,

– подчеркнул Байден.

Также на трагедию отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он опубликовал сообщение на украинском языке.

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости", – отметил Макрон.

Также президент Франции обнародовал аналогичные сообщения на русском и английском языках с примечанием, что россияне должны увидеть правду.

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Кроме того, на официальной странице в твиттере саммита G7 в Германии опубликовали совместное заявление лидеров "Большой семерки".

"Мы глубоко осуждаем отвратительное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – говорится в заявлении лидеров G7.

Там отметили, что неизбирательные нападения на невинных мирных жителей – военное преступление. Так что президента России Владимира Путина и всех виновных привлекут к ответственности.

"Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны выбора, которая длится уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку столько, сколько потребуется", – добавили лидеры "Большой семерки".

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Совбез ООН соберется на отдельное заседание насчет российских обстрелов

На ракетный удар по ТЦ в Кременчуге также отреагировали в постоянном представительстве Норвегии при ООН, являющейся членом Совбеза. Там заметили, что нападение России на торговый центр было ужасным.

Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру,

– отметила министер иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

По информации Укринформ, Совет Безопасности ООН соберется на заседание 28 июня, чтобы обсудить обстрелы гражданских украинцев российскими войсками. Оно начнется в 15:00 по восточно американскому времени, то есть в 22:00 по Киеву. Ожидается, что Украина также примет участие в заседании.

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Коротко о ракетной вражеской атаке по Кременчугу

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ужасающей ракетной атаки оккупантов по Кременчугу. Глава государства отметил, что в тот момент в торговом центре находилась ориентировочно тысяча гражданских.

Ракетный удар вызвал масштабный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. К его ликвидации привлекли 115 спасателей, 18 единиц техники и один пожарный поезд.

В командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали, что захватчики ударили по Кременчугу сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Их выпустили из бомбардировщиков Ту-22 М3 в Курской области.

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