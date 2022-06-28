Обстріл трапився близько обіду. Росіяни запустили 2 ракети. Одна влучила, власне, в торговий центр, а інша – на територію місцевого стадіону.

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Лідери G7 відреагували на ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці

Жахливий обстріл росіянами торгового центру "Амстор" у Кременчуці сколихнув не лише українців, а й лідерів "Великої сімки". Зокрема, президент США Джозеф Байден зауважив, що черговий напад окупантів на мирних жителів був жорстоким. Сполучені Штати солідарні з українцями.

Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України,

– наголосив Байден.

Також на трагедію відреагував президент Франції Еммануель Макрон. У своєму твітері він опублікував допис українською.

"Обстріл Росією торгового центру у Кременчуці – це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості", – зазначив Макрон.

Також президент Франції оприлюднив аналогічні дописи російською та англійською з приміткою, що росіяни повинні побачити правду.

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Окрім цього, на офіційній сторінці у твіттері саміту G7 в Німеччині опублікували спільну заяву лідерів "Великої сімки".

"Ми глибоко засуджуємо огидний напад на торговий центр у Кременчуці. Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", – мовиться у заяві лідерів G7.

Там зауважили, що невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином. Тож президента Росії Володимира Путіна та усіх винних притягнуть до відповідальності.

"Сьогодні ми підкреслили нашу непохитну підтримку України перед обличчям російської агресії, невиправданої війни вибору, яка триває вже 124 дні. Ми продовжуватимемо надавати Україні фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку стільки, скільки буде потрібно", – додали лідери "Великої сімки".

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Радбез ООН збереться на окреме засідання щодо російських обстрілів

На ракетний удар по ТЦ в Кременчуці також відреагували у постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу. Там зауважили, що напад Росії на торговельний центр є жахливим.

Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру,

– зазначила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

За інформацією Укрінформ, Рада Безпеки ООН збереться на засідання 28 червня, щоб обговорити обстріли цивільних українців російськими військами. Воно розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом, тобто о 22:00 за Києвом. Очікують, що Україна також візьме участь у засіданні.

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Коротко про ракетний ворожу атаку по Кременчуку

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків жахливої ракетної атаки окупантів по Кременчуку. Глава держави зауважив, що у той момент в торговому центрі перебувала орієнтовно тисяча цивільних.

Ракетний удар спричинив масштабну пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. До її ліквідації залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний поїзд.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, що загарбники вдарили по Кременчуку надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Їх випустили з бомбардувальників Ту-22 М3 у Курській області.

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