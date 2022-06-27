После объявления воздушной тревоги в Кременчуге раздались мощные взрывы. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сразу подтвердил, что государство-агрессорка уложило ракетами по городу.

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Впоследствии стало известно, что попали в торговый центр "Амстор". Отмечается, что, к сожалению, внутри здания находились тысячи гражданских людей.

Многие местные после сообщения о попадании ракеты сразу же примчались на место трагедии. Сейчас люди в слезах пытаются найти своих родственников и близких, во время ракетного удара находившихся внутри торгового центра.

Люди в слезах ждут информацию о близких: смотрите видео