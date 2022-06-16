Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью CNN. Он подчеркнул, что это произойдет не так быстро, если бы хотелось – на третьем этапе освобождения украинских территорий.
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Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Полуостров – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом в направлении освобождения всех территорий,
– отметил Резников.
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- По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.
- Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
- Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не будет использовать оружие для нападения на Россию, но Крым – это территория Украины. С этим также согласны в США.
Когда и какое оружие получит Украина
15 июня, после встречи "Рамштайн-3" стало известно, что Украине разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение. в частности:
- США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун";
- Словакия предоставит вертолеты;
- Канада, Польша и Нидерланды – артиллерия;
- Германия – реактивные системы залпового огня.
Также известно, что ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.
Украина использует предоставленное оружие по назначению
Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.
Поэтому у России и была паника – там опасаются, что Украина будет атаковать их территорию. Спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Украина в праве решать самостоятельно, как применять оружие – исключительно в целях обороны.
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