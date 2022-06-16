Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю CNN. Він наголосив, що це відбудеться не так швидко, якби хотілось – на третьому етапі звільнення українських територій.

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Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Півострів – стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком у напрямку звільнення всіх територій,

– зазначив Резніков.

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За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ.

Другий етап у потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі і до цього процесу залучатимуть західних союзників.

Українська влада неодноразово заявляла, що ЗСУ не використовуватиме зброю для нападу на Росію, але Крим – це територію України. Із цим також погоджуються у США.

Коли і яку зброю отримає Україна

15 червня, після зустрічі "Рамштайн-3" стало відомо, що Україні різні держави нададуть додаткове важке озброєння. зокрема:

США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо;

Словаччина надасть гелікоптери;

Канада, Польща та Нідерланди – артилерію;

Німеччина – реактивні системи залпового вогню.

Також відомо, що ракетні системи HIMARS разом із боєприпасами та навченими екіпажами передадуть Україні до кінця червня.

Україна використає надану зброю за призначенням

Ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зокрема, дальність дії РСЗВ майже вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які попередньо надали Україні.

Тому в Росії й була паніка – там побоюються, що Україна атакуватиме їх територію. Спікер Держдепу Нед Прайс наголосив, що Україна в праві вирішувати самостійно, як застосовувати зброю – виключно з метою оборони.

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