Украина заверила США, что не будет атаковать цели в России

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге, сообщает 24 канал. В то же время он так и не дал четкого ответа – может ли Украина наносить ответные удары по целям в России.

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Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия. Мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать эти вооружения для поражения целей на территории России,

– отметил Нед Прайс.

Однако Украина имеет право защищаться

Один из репортеров пытался добиться от Прайса прямого ответа и спросил, может ли Украина бить в ответ по территории России, с которой ведутся атаки.

Представитель Госдепа отметил, что к сожалению, неприятно, что российские силы во многих местах находятся на суверенной украинской территории на большом расстоянии от российской границы.

Именно Россия продолжает эту войну

Однако подчеркнул, что на каждом этапе боевых действий в Украине США и другие страны обеспечивали украинских партнеров именно тем, что они спрашивали.

Наша цель в этом – сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне. Но мы также хотим осторожничать и обеспечить, что ни мы, ни международное общество не будем делать ничего, что может без лишней необходимости продолжить этот конфликт,

– добавил Прайс.

Чиновник отметил, что сейчас Россия пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны".

Обратите внимание! Предварительно госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк во время брифинга в Киеве прокомментировала поставки ракетных установок. Она подчеркнула, что США не будут вмешиваться в то, как ВСУ будут использовать их в противостоянии России. Мол, только украинское военное командование будет решать, на какое расстояние запускать ракеты.

Что известно о ракетных установках HIMARS

HIMARS – американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности на колесном шасси. Такая установка может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую.

Системы HIMARS используются для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Также они предназначены для оказания огневой поддержки собственным подразделениям.

HIMARS стреляют управляемыми и неуправляемыми ракетами на дальность до 300 км.

Американские HIMARS уже ждут в Европе

Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль рассказал, что перед подписанием нового пакета помощи Пентагон заранее разместил системы HIMARS в Европе , чтобы ускорить их поставку в Украину.

Также он объяснил, как быстро украинские военные смогут научиться правильно и эффективно использовать HIMARS в своей работе. По его данным, на это уходит около 3 недель.

К слову, некоторые СМИ сообщают, что украинские военные уже овладевают оружием.

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