HIMARS помогут Украине эффективнее поражать врага

Об этом 2 июня заявила новоназначенная госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.

Иногда от принятия решения до доставки оружия в Украину проходит всего день, – госпожа США.

По ее словам, ракетные артиллерийские установки HIMARS входят в одиннадцатый пакет вооруженной помощи Украины на сумму 700 миллионов долларов, акт о предоставлении которого 1 июня подписал президент Байден.

В первую очередь это должно помочь Украине достичь большей точности в поражении целей врага, а также получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем сейчас.

– сказала Бринк.

Также госпожа отметила, что администрация Байдена и дальше будет принимать пакеты вооруженной помощи нашему государству. Какое именно и сколько оружия будут предоставлять США, будет зависеть от потребностей Украины и течения боевых действий. Это будут уточняться на консультациях между американскими властями и военно-политическим руководством Украины.

Что известно о ракетных установках HIMARS

HIMARS – американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности на колесном шасси. Такая установка может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую.

Системы HIMARS используются для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Также они предназначены для оказания огневой поддержки собственным подразделениям.

HIMARS стреляют управляемыми и неуправляемыми ракетами на дальность до 300 километров.

Американские HIMARS уже ждут в Европе

Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль рассказал, что перед подписанием нового пакета помощи Пентагон заранее разместил системы HIMARS в Европе , чтобы ускорить их поставку в Украину.

Также он объяснил, как быстро украинские военные смогут научиться правильно и эффективно использовать HIMARS в своей работе. По его данным, на это уходит около 3 недель. К слову, у американской стороны не было никаких опасений относительно того, смогут ли ВСУ овладеть их оружием.

Что еще входит в новый пакет помощи США

Кроме новых установок HIMARS, Соединенные Штаты передадут Украине :

4 вертолета Ми-17,

1000 ракет Javelin и 50 установок,

15 тактических машин,

5 контрбатарейных радаров,

2 радара воздушного наблюдения,

6000 единиц противотанкового вооружения; ️

15 000 боеприпасов к гаубицам,

15 тактических транспортных средств и другое оборудование.

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