Объем помощи будет достигать 700 миллионов долларов, заявлял Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Что будет включать помощь

4 РСЗО HIMARS и ракеты к ним;

4 вертолета МИ-17;

5 контрбатарейных радаров; ️

2 радара воздушного наблюдения; ️

1000 ракет к Джавелинам и 50 установок; ️

6000 единиц противотанкового вооружения; ️

15 000 боеприпасов к гаубицам; ️

15 тактические транспортные средства; ️

Другое оборудование.

Ранее в администрации США отмечалось, что дальность ракет будет до 80 километров. Однако отмечалось, что Украина гарантировала не использовать это оружие по территории России. Кроме того, США продолжают сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы поставлять Украине необходимое в соответствии с требованиями на поле боя.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Штаты. Он подчеркнул, что победим Россию вместе.

Что этому предшествовало

Украина просила у союзников РСЗО HIMARS, чтобы отражать атаки врага. Военно-политическое руководство отмечало, что именно этот вид оружия очень нужен армии.

Однако президент США Байден подчеркнул, что Украине не будут поставлять ракетные системы , способные нанести удары по России. Затем СМИ писали, что президент несколько изменил свое мнение, и уже не исключает отправки Украине РСЗО, просто с меньшей дальностью.

Уже 1 июня Байден в колонке для The New York Times написал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. Он понимает, что Украина нуждается в их для эффективной борьбы против российского вторжения.

После этого в Белом доме анонсировали новый пакет помощи, который впоследствии официально подтвердил Блинкен.

Байден тоже официально подтвердил помощь для Украины. Он подчеркнул, что это "новые возможности и передовое вооружение". Президент заверил, что США и дальше будут оказывать Украине помощь в борьбе за свободу.

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