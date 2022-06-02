HIMARS допоможуть Україні ефективніше уражати ворога

Про це 2 червня заявила новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві, повідомляє 24 канал.

До теми Інколи від прийняття рішення до доставки зброї в Україну минає всього день, – пані посол США

За її словами, ракетні артилерійські установки HIMARS входять до одинадцятого пакета збройної допомоги України на суму 700 мільйонів доларів, акт про надання якого 1 червня підписав президент Байден.

Насамперед це має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні цілей ворога, а також отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз,

– сказала Брінк.

Також пані посол зауважила, що адміністрація Байдена й далі ухвалюватиме пакети збройної допомоги нашій державі. Яку саме та скільки зброї надаватимуть США залежатиме від потреб України та перебігу бойових дій. Це уточнюватимуть на консультаціях між американською владою та військово-політичним керівництвом України.

Що відомо про ракетні установки HIMARS

HIMARS – американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності на колісному шасі. Така установка може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну.

Системи HIMARS використовують для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Також вони призначені для надання вогневої підтримки власним підрозділам.

HIMARS стріляють керованими та некерованими ракетами на дальність до 300 кілометрів.

Американські HIMARS вже чекають у Європі

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль розповів, що перед підписанням нового пакету допомоги Пентагон заздалегідь розмістив системи HIMARS в Європі, аби пришвидшити їхню поставку в Україну.

Також він пояснив, як швидко українські військові зможуть навчитися правильно та ефективно використовувати HIMARS у своїй роботі. За його даними, на це потрібно близько 3 тижнів. До слова, в американської сторони не було жодних побоювань щодо того, чи зможуть ЗСУ опанувати їхню зброю.

Що ще входить у новий пакет допомоги США

Крім нових установок HIMARS, Сполучені Штати передадуть Україні:

4 гелікоптери Мі-17,

1000 ракет Javelin та 50 установок,

15 тактичних машин,

5 контрбатарейних радарів,

2 радари повітряного спостереження,

6000 одиниць протитанкового озброєння; ️

15 000 боєприпасів до гаубиць,

15 тактичних транспортних засобів та інше обладнання.

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