Про це під час інтерв’ю розповів заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль.

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Він наголосив, що у рамках нового пакета військової допомоги від США буде чотири системи HIMARS.

За словами Каля. щоб забезпечити якнайшвидшу поставку HIMARS в Україну, Пентагон попередньо розмістив ці системи у Європі, очікуючи остаточного рішення від президента США Джо Байдена.

Заступник міністрі оборони пояснив, що перед тим, як HIMARS почнуть використовувати на полі бою, українські військові повинні пройти навчання.

Це системи, на яких українцям треба навчатися (працювати – 24 канал). Ми думаємо, це займе близько трьох тижнів. Вони повинні знати не тільки те, як користуватись системами, а й як підтримувати систему – йдеться про логістику, технічне обслуговування тощо,

– сказав Колін Каль.

На питання журналіста, чи має США конкретні зобов’язання від України про те, що ця зброя не завдасть удару безпосередньо по російських містах, заступник міністра оборони відповів, що так.

Також Колін Каль розповів, що, крім нових РСЗВ, у пакет військової допомоги Україні увійдуть:

4 гелікоптери Мі-17,

тисяча ракет Javelin,

15 тактичних машин,

5 контрбатарейних радарів, 2 радари повітряного спостереження,

6 тисяч одиниць протитанкового озброєння; ️

15 000 боєприпасів до гаубиць, а також інше обладнання.

Що відомо про системи HIMARS

HIMARS – це найпотужніша реактивна система залпового вогню зі США. Версія M270 є на озброєнні України. Вона здійснює 12 пострілів за хвилину. Система здатна накривати вогнем площу до 25 гектарів (це 39 футбольних полів).

Для того, аби привести цю систему у бойову готовність, потрібно близько 20 секунд та 3 людини. Далекобійність M270 HIMARS – від 2 до 300 кілометрів.

Проте, є також снаряди, здатні вражати ціль на відстані до 120 кілометрів. У будь-якому випадку, M270 HIMARS випускає по 12 таких ракет за хвилину. Кожна з них влучить у ціль з вірогідністю в 98%.

Залежно від модифікації, M270 HIMARS може отримувати інформацію про ворога навіть від літаків-розвідників. Дані надходять у режимі реального часу. Це дуже спрощує процес наведення на ціль та економить час.

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