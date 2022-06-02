HIMARS здійснює 12 пострілів за хвилину на відстань у 120 кілометрів. Система здатна накривати своїм вогнем площу до 25 гектарів, а це, грубо кажучи, територія 39 футбольних полів.

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Її створенням американці займалися ще у 80-х роках. Однак теперішні варіанти – це вже модернізовані, покращені РСЗВ, які призначені для виконання важливої місії – ефективного знищення ворога.

Особливості HIMARS

Для того, аби привести цю машину у бойову готовність за 20 секунд, потрібні 3 людини. Лише за хвилину вона може випустити 12 ракет.

Далекобійність M270 HIMARS – від 2 до 300 кілометрів, що дозволяє бити по ворогу з безпечної відстані. Запас ходу цього монстра – 480 кілометрів, а максимальна швидкість – 64 кілометри на годину.

Якою є вартість системи

Вартість такої реактивної системи залпового вогню залежить від модифікації й становить від 5,5 мільйона доларів.



HIMARS – найпотужніша реактивна система залпового вогню / Фото U.S. Department of Defense

Розробкою цієї РСЗВ займалася американська компанія Lockheed Marteen. Її створили як високомобільну артилерійську ракетну систему, призначену для швидкого виконання завдань.

M270 HIMARS – це версія РСЗВ на гусеничній базі. Є ще версія на колесах – M140 HIMARS. Вона менша, не така мобільна й має лише 6 ракет.

M270 HIMARS – в Україні

В українських військових на озброєнні є версія M270. Вона може бити як некерованими реактивними снарядами, так і тактичними балістичними ракетами. Некеровані ракети працюють на комфортній для них дистанції до 45 кілометрів.

Однак з керованими ситуація цікавіша – вони б'ють на 70 кілометрів і діляться на 2 типи. Перший призначений для знищення бронетехніки й може нести 90 кілограмів вибухівки. Другий – ті ж 90 кілограмів, але для руйнування інфраструктури. Наприклад, знищення військових частин.

Довідка. Є також снаряди, здатні вражати ціль на відстані до 120 кілометрів. У будь-якому випадку, M270 HIMARS випускає по 12 таких ракет за хвилину. Кожна з них влучить у ціль з вірогідністю в 98%.

Якщо ж говорити про балістичні ракети, як от MGM-140 ATACMS, то вони збільшують дальність до 300 кілометрів. HIMARS може запускати 2 таких заряди.



HIMARS з балістичною ракетою ATACMS / Фото U.S. Department of Defense

MGM-140 летять на висоті у 50 кілометрів, на швидкості 1 кілометр на секунду, що значно зменшує шанси на її збиття. При цьому ракета має GPS-наведення, яке гарантує точне влучення у ціль.

Фактично HIMARS – це покращена версія вже добре відомої "Точки-У", але вона більш далекобійна, більш потужна та й б'є значно точніше завдяки сучасним комп'ютерним системам.

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Як HIMARS отримує дані про ворога

Залежно від модифікації, M270 HIMARS може отримувати інформацію про ворога навіть від літаків-розвідників. Дані надходять у режимі реального часу. Це дуже спрощує процес наведення на ціль та економить час.

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Такі системи як HIMARS дозволяють Україні не просто знищувати центри управління ворога, склади з боєприпасами чи важку броньовану техніку. Потужностей цієї РСЗВ цілком достатньо, щоб трощити військові аеродроми з відстані у сотні кілометрів.

Ця РСЗВ вимагає усього 3 людини для обслуговування: командир, водій та стрілець. У випадку напруженої ситуації або ж інтенсивних бойових дій виконати завдання зможе навіть одна людина.

Які країни володіють HIMARS

За простоту та потужність, які є у HIMARS, це озброєння полюбили у збройних силах різних країн. Окрім США, такими ж модифікаціями користуються у Греції, Туреччині, Фінляндії, ОАЕ, Естонії та багатьох інших державах. Таку ж систему на озброєнні мають й українські Збройні Сили.



Ракетна установка M142 HIMARS / Фото U.S. Department of Defense

M270 має цифрову підтримку коригування та ведення вогню. Це робить ракетну систему дуже точним озброєнням, яке може не просто знищувати прикордонні аеродроми ворога, але й підтримувати військових вогнем, коли вони йдуть у наступ.

Зверніть увагу! За даними компанії, яка виготовляє HIMARS та ракети до них – ці пускові системи можуть ефективно працювати у будь-якій місцевості, з будь-якої позиції та у будь-яку погоду.

Сучасні системи наведення, пошуку цілі та швидкість використання в бою й поставили цю РСЗВ на перше місце серед пускових установок у США, а також зробили її однією з найкращих ракетних артилерійських систем у всьому світі.