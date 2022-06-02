HIMARS производит 12 выстрелов в минуту на расстояние в 120 километров. Система способна накрывать своим огнем площадь до 25 гектаров, а это грубо говоря территория 39 футбольных полей.
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Ее созданием американцы занимались еще в 80-х годах. Однако нынешние варианты – это уже модернизированные, улучшенные РСЗО, предназначенные для выполнения важной миссии – эффективного уничтожения врага.
Особенности HIMARS
Для того чтобы привести эту машину в боевую готовность за 20 секунд, нужны 3 человека. Только через минуту она может выпустить 12 ракет.
Дальнобойность M270 HIMARS – от 2 до 300 километров, что позволяет бить по врагу с безопасного расстояния. Запас хода этого монстра – 480 километров, а максимальная скорость – 64 километра в час.
Какая стоимость системы
Стоимость такой реактивной системы залпового огня зависит от модификации и составляет от 5,5 миллионов долларов.
HIMARS – самая мощная реактивная система залпового огня / Фото US Department of Defense
Разработкой этой РСЗО занималась американская компания Lockheed Marteen. Ее создали как высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, предназначенную для быстрого выполнения задач.
M270 HIMARS – это версия РСЗО на гусеничной базе. Есть еще версия на колесах – M140 HIMARS. Она меньше, не так мобильна и имеет только 6 ракет.
M270 HIMARS – в Украине
У украинских военных на вооружении есть версия M270. Она может бить как неуправляемыми реактивными снарядами, так и тактическими баллистическими ракетами. Неуправляемые ракеты работают на комфортной для них дистанции до 45 км.
Однако с управляемыми ситуация более интересна – они бьют на 70 километров и делятся на 2 типа. Первый предназначен для уничтожения бронетехники и может нести 90 килограммов взрывчатки. Второй – те же 90 килограммов, но для разрушения инфраструктуры. К примеру, уничтожения воинских частей.
Если же говорить о баллистических ракетах, таких как MGM-140 ATACMS, то они увеличивают дальность до 300 километров. HIMARS может запускать 2 таких заряда.
HIMARS с баллистической ракетой ATACMS / Фото US Department of Defense
MGM-140 летят на высоте в 50 километров, на скорости 1 километр в секунду, что значительно уменьшает шансы на ее сбитие. При этом ракета имеет GPS-наводку, которая гарантирует точное попадание в цель.
Фактически HIMARS – это улучшенная версия уже хорошо известной "Точки-У", но она более дальнобойная, более мощная и бьет значительно точнее благодаря современным компьютерным системам.
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Как HIMARS получает данные о враге
В зависимости от модификации M270 HIMARS может получать информацию о враге даже от самолетов-разведчиков. Данные поступают в режиме реального времени. Это упрощает процесс наведения на цель и экономит время.
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Такие системы, как HIMARS, позволяют Украине не просто уничтожать центры управления врага, склады с боеприпасами или тяжелую бронированную технику. Мощностей этого РСЗО вполне достаточно, чтобы крушить военные аэродромы с расстояния в сотни километров.
Эта РСЗО требует всего 3 человека для обслуживания: командир, водитель и стрелок. В случае напряженной ситуации или же интенсивных боевых действий выполнить задание сможет даже один человек.
Какие страны владеют HIMARS
За простоту и мощь, какие есть у HIMARS, это вооружение полюбили в вооруженных силах разных стран. Кроме США такими же модификациями пользуются в Греции, Турции, Финляндии, ОАЭ, Эстонии и многих других государствах. Такую же систему на вооружении имеют и украинские вооруженные силы.
Ракетная установка M142 HIMARS / Фото US Department of Defense
M270 имеет цифровую поддержку корректировки и ведения огня. Это делает ракетную систему очень точным вооружением, которое может не просто уничтожать пограничные аэродромы врага, но и поддерживать военных огнем, когда они идут в наступление.
Современные системы наведения, поиска цели и быстроты использования в бою и поставили эту РСЗО на первое место среди пусковых установок в США, а также сделали ее одной из лучших ракетных артиллерийских систем во всем мире.