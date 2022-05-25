Соответствующую ракету не нужно наводить на цель. Оператору достаточно указать район, где находится потенциальный вражеский Бук, БМП или даже танк, а дальше ракета все сделает сама.
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Brimstone уже в Украине
Хирургическая точность этих ракет хорошо показала себя в войнах в Афганистане, Ливии и Ираке. С апреля 2022 г. они работают и в Украине.
Универсальная ракетная система с активной радиолокационной головкой самонаведения. А это значит, что зафиксировав цель – Brimstone будет преследовать ее, пока не уничтожит.
Эти ракеты могут сыграть важную роль в любой войне. Благодаря низкому уровню шума и малому тепловому следу Brimstone практически невидимы для враждебных сил ПВО.
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Такое оружие специально для Британских Королевских ВВС разработала компания MBDA – европейский производитель ракетных систем, имеющий опыт создания более 45 разнообразных ракетных комплексов. Именно такие стоят на вооружении большинства европейских стран.
Преимущество ракеты
Вообще, Brimstone планировались как противокорабельные ракеты, но со временем их начали тестировать для уничтожения и других целей. К примеру, самолетов либо бронированной техники.
Большое преимущество такого ракетного комплекса в том, что пусковую установку можно прикрепить к уже имеющемуся вооружению. То есть это дополнительная модификация, которая может увеличить военный арсенал.
Британцы, например, крепят такие системы на свои истребители Tornado. Но в целом их можно комбинировать с:
- кораблями;
- катерами;
- вертолетами;
- бронированным транспортом;
- и даже с обычными автомобилями.
Представьте, что вместо пулеметов на пикапах Вооруженных сил Украины стояли ракетные пусковые установки Brimstone. И это не фантазии, а реальность, позволяющая настолько модернизировать, казалось бы, обычный пикап. Но здесь есть минусы.
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Дальность поражения Brimstone в зависимости от модификации: 20 или 60 км. Однако такая заявленная дальность действительна только для запусков из самолета. Если же пуск ракеты происходит с земли – дальнобойность резко опускается до 10 – 12 км.
Этого не хватит, чтобы крушить вражеские корабли с побережья, но для работы по наземной бронированной технике – этого больше, чем достаточно.
Этапы боевого режима Brimstone
Важно, что ракете Brimstone не нужно видеть цель. Это делает ее очень эффективным снарядом в борьбе против наземных целей. Оператору достаточно знать только район, где находится враг и ввести, какую именно мишень нужно ликвидировать. Для каждой ракеты цель может быть определена индивидуально.
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В считанные секунды этот снаряд вылетает из пусковой установки, а затем переходит в боевой режим, состоящий из трех этапов.
- Первый – поиск цели. Ракета барражирует в воздухе, пока не найдет указанную мишень. К примеру, среди скопления военной техники врага – нужно уничтожить только танк определенного типа.
- Идентифицировав цель, ракета переходит ко второму этапу – захвату. Она фиксирует положение танка, а компьютерные системы не дают ему исчезнуть из виду Brimstone.
- В таком случае – куда бы ни двигался танк – ракета будет лететь за ним, вплоть до третьего этапа – уничтожение.
И это пример работы всего трех ракет.
Ракете Brimstone не нужно видеть цель / Фото MBDA
Если использовать сразу несколько таких пусковых установок – они сливаются в рой, превращающий Brimstone в смертоносный град из огня, в котором каждый снаряд будет бить четко по своей цели. Ведь это оружие планировалось как средство против скопления вражеской техники.
Brimstone гарантирует уничтожение бронированной техники
Ракета может наносить удар с хирургической точностью и одновременно – практически не причинять вреда посторонним объектам. Это точечный удар, гарантирующий уничтожение любой бронированной техники соперника.
Простыми словами – одна ракета – одна цель.
Если оператор хочет на 100% быть уверенным в поражении – он может запрограммировать Brimstone так, что все три снаряда один за другим будут бить в одну цель. Это называется залповым ударом. И такой атаки не способна пережить ни одна существующая сегодня бронированная техника.
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Стоит добавить, что специально для нужд ВСУ британцы провели дополнительные испытания этих ракет, чтобы их можно было использовать и комбинировать с уже имеющимися у нас системами. Первоначально говорится о креплении к разной технике.
Меньше проблем было с компьютерным обеспечением, ведь Brimstone имеют универсальную техническую оснастку, что позволяет комбинировать их с разнообразными системами, которыми пользуются и в ВСУ.
Среди стран, использующих Brimstone в своих вооруженных силах, не только британцы, но и Германия, Катар, Саудовская Аравия, а с недавних пор – и Украина.