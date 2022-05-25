Соответствующую ракету не нужно наводить на цель. Оператору достаточно указать район, где находится потенциальный вражеский Бук, БМП или даже танк, а дальше ракета все сделает сама.

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Brimstone уже в Украине

Хирургическая точность этих ракет хорошо показала себя в войнах в Афганистане, Ливии и Ираке. С апреля 2022 г. они работают и в Украине.

Универсальная ракетная система с активной радиолокационной головкой самонаведения. А это значит, что зафиксировав цель – Brimstone будет преследовать ее, пока не уничтожит.

Эти ракеты могут сыграть важную роль в любой войне. Благодаря низкому уровню шума и малому тепловому следу Brimstone практически невидимы для враждебных сил ПВО.

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Такое оружие специально для Британских Королевских ВВС разработала компания MBDA – европейский производитель ракетных систем, имеющий опыт создания более 45 разнообразных ракетных комплексов. Именно такие стоят на вооружении большинства европейских стран.

Справка. Ракета весит всего 50 килограммов, имеет почти 2 метра в длину и 180 миллиметров в диаметре. В то же время ее скорость достигает 450 метров в секунду, что позволяет Brimstone пробивать любую известную на сегодняшний день броню. Один такой пусковой комплект имеет 3 ракеты и стоит от 263 тысяч долларов.

Преимущество ракеты

Вообще, Brimstone планировались как противокорабельные ракеты, но со временем их начали тестировать для уничтожения и других целей. К примеру, самолетов либо бронированной техники.

Большое преимущество такого ракетного комплекса в том, что пусковую установку можно прикрепить к уже имеющемуся вооружению. То есть это дополнительная модификация, которая может увеличить военный арсенал.

Британцы, например, крепят такие системы на свои истребители Tornado. Но в целом их можно комбинировать с:

кораблями;

катерами;

вертолетами;

бронированным транспортом;

и даже с обычными автомобилями.

Представьте, что вместо пулеметов на пикапах Вооруженных сил Украины стояли ракетные пусковые установки Brimstone. И это не фантазии, а реальность, позволяющая настолько модернизировать, казалось бы, обычный пикап. Но здесь есть минусы.

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Дальность поражения Brimstone в зависимости от модификации: 20 или 60 км. Однако такая заявленная дальность действительна только для запусков из самолета. Если же пуск ракеты происходит с земли – дальнобойность резко опускается до 10 – 12 км.

Этого не хватит, чтобы крушить вражеские корабли с побережья, но для работы по наземной бронированной технике – этого больше, чем достаточно.

Этапы боевого режима Brimstone

Важно, что ракете Brimstone не нужно видеть цель. Это делает ее очень эффективным снарядом в борьбе против наземных целей. Оператору достаточно знать только район, где находится враг и ввести, какую именно мишень нужно ликвидировать. Для каждой ракеты цель может быть определена индивидуально.

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В считанные секунды этот снаряд вылетает из пусковой установки, а затем переходит в боевой режим, состоящий из трех этапов.

Первый – поиск цели. Ракета барражирует в воздухе, пока не найдет указанную мишень. К примеру, среди скопления военной техники врага – нужно уничтожить только танк определенного типа.

Идентифицировав цель, ракета переходит ко второму этапу – захвату. Она фиксирует положение танка, а компьютерные системы не дают ему исчезнуть из виду Brimstone.

В таком случае – куда бы ни двигался танк – ракета будет лететь за ним, вплоть до третьего этапа – уничтожение.

И это пример работы всего трех ракет.



Ракете Brimstone не нужно видеть цель / Фото MBDA

Если использовать сразу несколько таких пусковых установок – они сливаются в рой, превращающий Brimstone в смертоносный град из огня, в котором каждый снаряд будет бить четко по своей цели. Ведь это оружие планировалось как средство против скопления вражеской техники.

Brimstone гарантирует уничтожение бронированной техники

Ракета может наносить удар с хирургической точностью и одновременно – практически не причинять вреда посторонним объектам. Это точечный удар, гарантирующий уничтожение любой бронированной техники соперника.

Простыми словами – одна ракета – одна цель.

Если оператор хочет на 100% быть уверенным в поражении – он может запрограммировать Brimstone так, что все три снаряда один за другим будут бить в одну цель. Это называется залповым ударом. И такой атаки не способна пережить ни одна существующая сегодня бронированная техника.

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Стоит добавить, что специально для нужд ВСУ британцы провели дополнительные испытания этих ракет, чтобы их можно было использовать и комбинировать с уже имеющимися у нас системами. Первоначально говорится о креплении к разной технике.

Меньше проблем было с компьютерным обеспечением, ведь Brimstone имеют универсальную техническую оснастку, что позволяет комбинировать их с разнообразными системами, которыми пользуются и в ВСУ.

Среди стран, использующих Brimstone в своих вооруженных силах, не только британцы, но и Германия, Катар, Саудовская Аравия, а с недавних пор – и Украина.