Об этом 24 каналу заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он пояснил, что система "Железный купол" хорошо работает только в конкретных условиях.

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"В наших условиях "Железный купол" – это не совсем то, что нам нужно" , – подчеркнул Арестович.

По его мнению, Вооруженным Силам Украины нужны современные системы противовоздушной обороны, которые лучше сработают.

Почему "Железный купол" не подходит Украине

Как отметил советник главы Офиса Президента, Украина фактически оцеплена Россией. Вместе с территорией Украины, граничащей с Беларусью, речь идет о тысячах километрах, даже не считая моря.

Именно поэтому "Железный купол" Украине не подходит, ведь враг может ударить из любой точки.

При этом "Железный купол" стоит очень много. На эти деньги нужно закупать более универсальное оружие, которое поможет намного лучше,

– подчеркнул Арестович.

Заметим также, по мнению советника главы ОП, Израиль не продал бы Украине систему "Железный купол".

Напомним, 9 марта Соединенные Штаты оценили возможность возведения системы "Железный купол" в Украине. Тогда официальный Вашингтон заявил, что это требовало бы много подготовки и тренировок. Именно поэтому США рассматривали другие пути военной помощи в Украине.

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Что известно о "Железном куполе"