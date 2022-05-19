Про це 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він пояснив, що система "Залізний купол" добре працює лише в у конкретних умовах.

До теми У США оцінили можливість зведення системи "Залізний купол" в Україні

"В наших умовах "Залізний купол" – це не зовсім те, що нам потрібно", – наголосив Арестович.

На його думку, Збройним Силам України потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, які краще спрацюють.

Чому "Залізний купол" не підходить Україні

Як зауважив радник голови Офісу Президента, Україна фактично оточена Росією. Разом із територією України, що межує з Білоруссю, мовиться про тисячі кілометрів, навіть не враховуючи море.

Саме тому "Залізний купол" Україні не підходить, адже ворог може вдарити з будь-якої точки.

При цьому "Залізний купол" коштує дуже багато. На ці гроші треба закуповувати універсальнішу зброю, яка допоможе набагато краще,

– підкреслив Арестович.

Зауважимо також, на думку радника очільника ОП, Ізраїль би не продав Україні систему "Залізний купол".

Нагадаємо, 9 березня Сполучені Штати оцінили можливість зведення системи "Залізний купол" в Україні. Тоді офіційний Вашингтон заявив, що це б вимагало багато підготовки та тренувань. Саме тому США розглядали інші шляхи військової допомоги Україні.

Повний стрім з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео

Що відомо про "Залізний купол"