У США прокоментували можливість зведення системи ППО "Залізний купол" в Україні.

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Україна та протиповітряна оборона

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що розгортання цієї протиракетної системи "Залізний купол" в Україні вимагатиме багато підготовки та тренувань.

Нуланд додала, що США розглядають інші шляхи військової допомоги Україні.

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