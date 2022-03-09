У США прокоментували можливість зведення системи ППО "Залізний купол" в Україні.
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Україна та протиповітряна оборона
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що розгортання цієї протиракетної системи "Залізний купол" в Україні вимагатиме багато підготовки та тренувань.
Нуланд додала, що США розглядають інші шляхи військової допомоги Україні.
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