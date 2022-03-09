Міністр оборони 9 березня оприлюднив у своїх соцмережах нічне фото з парку Шевченка в Києві.

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Борімося – поборемо! Нам Бог помагає! За нас правда, за нас слава І воля святая!

– підписав світлину посадовець.

Олексій Резніков зазначив, що саме ці настанови заповідав українському народу великий Кобзар. Міністр оборони також привітав Тараса Шевченка зі 161 днем народження.



Міністр оборони оприлюднив нічну світлину з Києва / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Зеленський також у Києві

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на території України 24 лютого президент Володимир Зеленський перебуває у Києві.

Глава держави відповів відмовою Джо Байдену на пропозицію перебратися до Львова задля безпеки. Вранці 8 березня український лідер записав відео зі столиці.

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