Зеленський зазначив, що усі повинні усвідомлювати, що кожен день спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію. Вони гарантують майбутнє її громадян після цієї війни, повідомляє 24 канал.

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Президент перебуває у Києві

За словами президента, окрім загиблих людей і зруйнованих міст, війна залишає знищеними й прагнення, які колись здавались надважливими, а зараз вже про них і не згадуєш. Зеленський додав, що майже 3 роки тому, після закінчення виборів, він зайшов в будівлю Офісу Президента й одразу ж почав планувати переїзд.

Я мріяв переїхати з Банкової. Разом з урядом і парламентом. Щоб розвантажити центр Києва і загалом – переїхати у сучасний, прозорий офіс, як і належить прогресивній демократичній європейській країні,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що зараз він залишається на Банковій.

"Залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій Вітчизняній війні", – підсумував президент.

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