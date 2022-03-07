Перш за все, глава держави запевнив, що він залишається у столиці України – Києві.
Актуально Окупанти замінували дорогу, якою мали провозити допомогу в Маріуполь, – Зеленський
Зеленський звернувся до українців
Президент наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в міста України з обстрілами та бомбами, там не залишиться. Ба більше, від неї не буде жодного сліду.
Ненависть – це не про нас. Від ворога не буде жодного сліду,
– додав Володимир Зеленський.
Глава держави також запевнив, що міста, які руйнував ворог, українці зроблять кращими ніж будь-яке місто у Росії.
Звернення Зеленського: дивитися відео
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