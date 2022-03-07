Відео президент записав у власному офісі на Банковій. Він підтвердив, що залишатиметься у Києві зі своєю командою.

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Замість домовленості про коридори, спрацювали танки

Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські "Гради". Російські міни,

– сказав глава держави.

Зеленський розповів, що росіяни навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків. Гуманітарну допомогу призначали для людей в Маріуполі.

Росіяни відкривають невеличкий коридор – на окуповану територію

Президент зазначив, що окупанти обстрілюють навіть автобуси, які мають вивозити людей. Цинізм у тому, що вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор – на окуповану територію. Ним можуть пройти кілька десятків осіб і це знімають камери, аби потім показати на російських телеканалах.

Дивіться звернення президента Зеленського:

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