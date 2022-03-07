Видео президент записал в собственном офисе на Банковой. Он подтвердил, что будет оставаться в Киеве со своей командой.

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Вместо договоренности о коридорах, сработали танки

Была договоренность о гуманитарных коридорах. Сработала ли она? Вместо нее сработали русские танки. Российские "Грады". Российские мины,

– сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что россияне даже заминировали дорогу, согласованную для подвоза продуктов и лекарств. Гуманитарную помощь назначали людям в Мариуполе.

Россияне открывают небольшой коридор – на оккупированную территорию

Президент отметил, что оккупанты обстреливают даже автобусы, которые должны вывозить людей. Цинизм состоит в том, что они делают так, чтобы открылся небольшой коридор – на оккупированную территорию. Им могут пройти несколько десятков человек и это снимают камеры, чтобы показать на российских телеканалах.

Смотрите обращение президента Зеленского:

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