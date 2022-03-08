Кількасекундний запис Володимир Зеленський зробив 8 березня. У цей день в Києві пішов сніг.
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Володимир Зеленський записав відео з засніженого Києва
Верховний Головнокомандувач Збройних сил України записав коротке відео з вулиці в столиці. Президент розповів, що у столиці пішов сніг. Он така, мовляв, весна.
Ну… Яка війна, така й весна. Сумна,
– сказав президент.
Додав також: "Але все буде нормально – всіх переможемо".
Володимир Зеленський у Києві: дивіться відео
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