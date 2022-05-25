Защитники овладели оружием за 2 – 3 часа
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что наши артиллеристы очень быстро научились применять современное оружие – всего несколько часов понадобилось нашим защитникам.
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Гаубицы Caesar уже на передовой. Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2 – 3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей победы,
– написал Залужный.
Что это за оружие
Залужный объяснил, что Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 километров и более от линии фронта с высокой точностью.
На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага,
– добавил Залужный.
Эти САУ (самоходная артиллерийская установка) на колесном шасси – это делает их мобильными и маневренными.
Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую быстрострельность – 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы.
Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 миллиметров, применяемых в странах НАТО.
Caesar обеспечивает живучесть экипажа и удобные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь,
– подчеркнул главнокомандующий.
Напомним, что направила украинским силам самоходные артиллерийские установки Caesar Франция.
Артиллеристы овладели новейшими гаубицами "Caesar" и уже выбивают ими кафиров на передовой / Фото Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Актуально о том, какое оружие получит Украина от партнеров
После встречи "Рамштайн-2" 20 стран объявили о новых пакетах помощи безопасности Украине, включая критически необходимое вооружение. Италия, Греция, Норвегия и Польша объявили новые поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. А Дания предоставит противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним.
Также Олаф Шольц рассказал, что Германия передаст Украине летальное оружие . Канцлер Германии объяснил, что их государство закупит для Украины оружие у производителей.
В то же время, Канада закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России. Их пошлют вместе с новыми гаубицами М-777, которые Канада уже предварительно пообещала Украине.